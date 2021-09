L'ASSE repris par un prince cambodgien ? Celui-ci confirme ses intentions !

L'AS Saint-Etienne va-t-il lier son destin à un prince cambodgien ? La rumeur est devenue concrète désormais.

L'ASSE est en difficulté cette saison : les Verts sont 19es de Ligue 1 avec 3 petits points et se cherchent de nouveaux investisseurs pour donner un souffle nouveau au club. Le cabinet KPMG a été chargé par Saint-Etienne de trouver ces investisseurs, et le prince cambodgien Norodom Ravichak a confirmé à RFI avoir soumis une offre de reprise.

Ravichak se dit "passionné de football" et affirme avoir une affection particulière pour l'ASSE. "Grâce à mes divers réseaux d’affaires, j’ai pu rencontrer des personnalités du monde du football et, de fil en aiguille, prendre connaissance du projet de vente de l’ASSE il y a quelques mois", déclare-t-il. Norodom Ravichak affirme avoir des ambitions "nationales et internationales" pour le club stéphanois. Affaire à suivre ...