Guardiola heureux de la prestation des jeunes, dont Roméo Lavia

Ce mardi, Pep Guardiola a aligné de nombreux talents de l'académie de Manchester City face à Wycombe et s'est réjoui de leur prestation.

Parmi ces jeunes talents, un certain Roméo Lavia (17 ans), présenté comme l'un des grands talents du football belge. Manchester City alignait 6 gamins au coup d'envoi, qui faisaient leurs grands débuts. "Je dois dire un grand merci à notre Académie. Jason Wilcox et Enzo Maresca, qui ont fait un travail incroyable avec eux la saison passée, et à Brian Barry-Murphy et Carlos Vicens actuellement".

Guardiola sait qu'il peut compter sur un richer vivier. "Nous avons des joueurs de talent. Nous pouvons absolument compter sur eux, ils s'entraînent avec nous tous les jours (...) Aujourd'hui, nous avons vu un peu de ce qu'ils savent faire. On sait exactement à quel point ils sont bons et en tant que manager, ça me fait plaisir. Je peux faire appel à eux", se réjouit-il. "Ces garçons n'ont qu'une envie, devenir joueurs de football. Leur priorité dans la vie est le football, ce qui n'est pas toujours le cas".