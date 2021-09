Piqué soutient (encore) son coach et sa direction

La maison catalane est en feu, et il y a de moins en moins de pompiers pour l'éteindre.

Septième de Liga après son nul contre Cadix (0-0), le FC Barcelone traverse une dangereuse zone de turbulences. Dans une période marquée par les mauvais résultats et les rumeurs sur l'avenir de l'entraîneur Ronald Koeman, le défenseur central Gerard Piqué (34 ans, 4 matchs et 1 but en Liga cette saison) a souhaité ramener un peu de calme en diffusant un message d'unité.

"Nous traversons une période à laquelle nous ne sommes pas habitués. Ce sont des années mouvementées, avec un changement de président et d’entraîneurs. Au milieu de tout ça, nous devons donner le maximum pour se donner de la tranquillité. (...) Il y a plusieurs façons de gérer cela. Nous pouvons tous nous plaindre ou nous pouvons tous nous battre. Les joueurs sont là pour se battre. Ne cherchons pas à créer deux clans. Nous sommes avec le président et avec l’entraîneur. Les bruits, nous ne pouvons pas les contrôler", a déclaré le Blaugrana à la télévision espagnole.