Ligue des champions : La Juve fait tomber Chelsea, Benfica donne une leçon au Barça, Casteels et Bornauw tenus en échec et carton du Bayern Munich

Plusieurs rencontres de la deuxième journée de la Ligue des champions avaient lieu ce mercredi soir.

Bayern Munich-Dynamo Kiev 5-0

Et après leur joli succès au Camp Nou il y a deux semaines, le Bayern a enchaîné ce mercredi. Après une ouverture du score sur penalty (12e), Lewandowski voyait double avant la demi-heure de jeu (27e). En seconde période, Gnabry (68e), Sané (74e) et Choupo-Moting (87e) enfonçaient le clou pour le club bavarois qui s'imposait tranquillement (5-0). Une nouvelle victoire qui offrait la première place du groupe E au Bayern Munich (6 points) devant Benfica (4 pts), Kiev (1 pt) et donc le Barça, dernier avec un zéro pointé.

Benfica-FC Barcelone 3-0

Soirée chaotique pour les hommes de Ronald Koeman. Nunez ouvrira rapidement la marque pour Benfica (3e), 1-0. Les Catalans réagiront mais Luuk de Jong se manquera complètement à deux reprises (11e, 30e). Au retour des vestiaires, Nunez passera peu à côté du doublé en trouvant le poteau après une sortie incompréhensible de Ter Stegen (52e). Le SLB doublera la mise par Rafa Silva (69e), 2-0. Les Portugais planteront une troisème rose via un penalty de Nunez (79e).

Manchester United-Villarreal 2-1

Les Red Devils n'arrivaient pas à trouver la faille en première période. Au retour des vestiaires, Alcacer créait même la surprise en débloquant la rencontre (53e), 0-1. Alex Telles, sur un service de Bruno Fernandes, permattra au club mancunien d'égaliser peu de temps après (60e), 1-1. Cristiano Ronaldo offrira la victoire aux Red Devils au bout du temps additionnel (90e+5), 2-1.

FC Salzbourg-Lille 2-1

Adeyami (pen 35e et pen 53e) ; Yilmaz (62e)

Wolfsburg-FC Séville 1-1

Casteels et Bornauw ne sont pas parvenus à l'emporter face à Séville. Renato Steffen était pourtant parvenu à ouvrir le score pour les Loups en début de seconde période (48e), mais les Andalous ont arraché le partage en fin de rencontre grâce à un penalty transformé par Rakitic (87e), 1-1.

Juventus-Chelsea 1-0

Après leur victoire respective contre Mälmo (0-3) et le Zenit (1-0), la Juventus et Chelsea croisaient le fer. Il faudra attendre la deuxième période pour assister au premier but de la rencontre. Chiesa fusillera Mendy pour l'ouverture du score turinoise (46e), 1-0. La réaction londonienne arrivait quelques instants plus tard avec cette passe de Havertz déviée par Locatelli qui frôlait le cadre (53e). Lukaku verra sa tête passer à côté des cages de Szczesny (75e). Le chrono défilait et le tableau d'affichage ne bougeait plus. La Vieille Dame l'emportera donc sur la plus petite des marges.