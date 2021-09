Six personnes placées en garde à vue après PSG-Manchester City

Six supporters ont été interpellés puis placés en garde à vue en marge de la rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain et Manchester City, remportée par le club de la capitale (2-0).

D'après les informations de L'Équipe, six supporters ont été interpellés puis placés en garde à vue en marge de la rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain et Manchester City. Trois d'entre elles sont liées à l'utilisation d'engins pyrotechniques à l'intérieur du Parc des Princes. Deux autres concernent une IPM (ivresse publique et manifeste) et un port illicite de gazeuse (aérosol de défense). Enfin, un ultra anglais éméché a également été interpellé pour outrage et a dû être maîtrisé au sol après avoir insulté des gendarmes mobiles, à la sortie du stade de Porte de Saint-Cloud.