🎥 La réaction du président du PSG après le but de Lionel Messi

La star argentine a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Lionel Messi a planté le deuxième but du Paris Saint-Germain mardi soir face à Manchester City mais il s'agissait surtout de son tout premier sous ses nouvelles couleurs.

De quoi mettre les supporters sur orbite mais pas que. Après la rencontre, le président du club Nasser Al-Khelaïfi est venu féliciter les joueurs et a passé un petit message à la "Pulga" : "One goal, now, finish". Des images qui montrent une belle complicité entre les deux hommes.