📷 Les supporters du Bayern et de Dortmund envoient un message à l'UEFA

Plusieurs banderoles ont été déployées dans les stades lors des matches de Ligue des champions.

Alors qu'une réforme de la Ligue des champions fera son entrée en vigueur en 2024, certains supporters ne semblent pas ravis de cette nouvelle. 36 équipes prendront part à ce nouveau format, de quoi proposer plus de matches et signer de plus grosses recettes.

Lors du match entre le Bayern et Kiev mais aussi celui entre Dortmund et Besiktas, des fans ont déployé des banderoles pour exprimer leur mécontentement face à cette réforme qu'ils voient comme un moyen de brasser plus d'argent pour l'UEFA.

"Stop à la réforme de la Ligue des champions. Le football est pour les millions de fans non pas pour les milliards d'euros", peut-on lire sur une banderole.