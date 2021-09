🎥 📷 Marseille - Galatasaray arrêté : de nouvelles scènes inadmissibles dans les tribunes

Après les pétards et le seau de sable à Anvers, voilà les pétards et les briquets à Marseille.

La rencontre entre Marseille et Galatasaray se jouait assez calmement d'ailleurs, quand certains supporters de Galatasaray ont commencé à lancer des pétards et des fumigènes sur la pelouse. Dans la foulée, ces fumigènes ont été lancés dans les supporters marseillais, tout comme des pièces et des briquets.

L'arbitre a alors décidé d'arrêter la rencontre. Des images détestables, des actes dangereux. La rencontre a tout de même repris ses droits.

