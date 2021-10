But de la semaine en Europa League; Yorbe Vertessen nominé!

Le jeune Belge fait partie des quatre candidats au titre de but de la semaine en Europa League.

L'UEFA a sélectionné les quatre buts qui se disputeront le titre du but de la semaine et Yorbe Vertessen, qui a inscrit son tout premier but européen en fin de match à Sturm Graz avec le PSV, fait partie des candidats. Mais la concurrence est relevée: Nabil Fekir (Betis) et Georgios Masouras (Olympiakos) ont réalisé de splendides enchaînements et Toma Basic a ponctué un joli mouvement de la Lazio contre le Lokomotiv.