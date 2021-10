La dette financière importante de l'AS Rome

A la demande de la Consob, la commission nationale italienne pour les sociétés et la Bourse, l'AS Rome a publié ses comptes du mois d'août.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'AS Rome s'enlise encore et encore dans la dette. La dette financière nette ajustée de l'AS Rome est de 399.2M d'euros, contre 311.7M d'euros en juin 2021.

L'augmentation par rapport au 30 juin 2021, égale à 87,5 millions d'euros, est essentiellement due aux prêts d'actionnaires décaissés en juillet et août par Romulus et Remus Investments LLC ("RRI") via la société mère NEEP Roma Holding SpA ("NEEP"), pour 85 millions d'euros. Cette dette est aussi dûe à une diminution de la trésorerie, partiellement compensée par la diminution de la dette à court terme envers les banques et du prêt intersociétés à court terme à MediaCo.

L'endettement financier net ajusté moyen/long terme s'élève à 380.7M d'euros (294.6M au 30 juin 2021).