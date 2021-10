Shaqiri a dû changer.... la couleur de ses chaussures

Il n'avait pas la bonne couleur pour jouer à l'Olympique Lyonnais.

Arrivé cet été à l'Olympique Lyonnais en provenance de Liverpool, Xherdan Shaqiri (29 ans, 6 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) s'apprête à disputer dimanche (20h45) son premier derby face à l'AS Saint-Etienne. Avant cette rencontre très attendue, l'ailier suisse a confié dans Le Progrès qu'il avait "entendu parler de la rivalité, visiblement très forte" entre les deux équipes. Et il en a déjà fait l'expérience depuis son arrivée à Lyon.

"Une fois, je suis venu à l'entraînement avec des crampons verts. L'entraîneur des gardiens, Rémy Vercoutre, m'a dit : 'Toi, viens là. C'est quoi ces chaussures ? Ce n'est pas possible'. Sur le coup, je n'ai pas compris, je lui ai répondu : 'Quoi, tu ne les aimes pas ?' Et j'ai compris que le vert était problématique. Le jour suivant, je les avais remplacées (rires)", a raconté l'ancien Red.

Sur les tenues, les chaussures ou encore les équipements, la couleur verte, symbole du rival régional, est interdite à l'OL.