Klopp contre Guardiola, acte 22

Dans un Anfield Road qui promet d'être bouillant, Liverpool reçoit Manchester City à 17h, pour le 22e affrontement entre deux des meilleurs entraineurs du monde: Jurgen Klopp et Pep Guardiola.

La rivalité entre Liverpool et Manchester City ces dernières années est peut-être la plus présente en Premier League. Les deux équipes se battent pour le titre chaque saison avec, à leur tête, deux des meilleurs entraineurs du monde: Jurgen Klopp et Pep Guardiola.

En Allemagne, le deux techniciens étaient déjà rivaux, lorsque l'Espagnol entrainait le Bayern et l'Allemand dirigeait Dortmund. Cette après-midi, c'est la 22e fois que les deux hommes vont s'affronter. Egalité parfaite entre les deux après 21 affrontements: 9 victoires pour Pep Guardiola, 9 victoires pour Jurgen Klopp, et trois partages.

Il s'agit évidemment d'une rencontre capitale puisque les Reds peuvent prendre quatre points d'avance sur les Cityzens. En cas de victoire, les Skyblues rejoindront Chelsea en tête du championnat. En deçà de son niveau face au PSG cette semaine, Kevin De Bruyne tentera d'emmener ses partenaires vers un succès capital en Mersey.