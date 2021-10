Nice s'impose encore et met la pression sur Marseille

En s'imposant face à Brest, Nice est provisoirement remonté sur la troisième marche du podium.

Nice s'est imposé hier soir sur sa pelouse 2-1 face à Brest. En tête aux repos grace à un but dans le temps additionnel de la première période de Jean-Clair Todibo, les Niçois n'ont pas tardé à doubler la marque. Melvin Bard, autre jeune défenseur de cette équipe, fait 2-0 et inscrit son tout premier but en professionnel. Le but tardif de Franck Honorat ne changera rien pour Brest. Nice signe sa cinquième victoire en huit matchs et monte provisoirement sur le podium de Ligue 1, en attendant le résultat ce soir de Marseille en déplacement à Lille.