🎥 Une terrible agression à l'encontre d'un arbitre au Brésil

Le football brĂ©silien a Ă©tĂ© secouĂ© par une vĂ©ritable agression en football rĂ©gional. Le joueur a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© et licenciĂ© par son club.

William Ribeiro a complètement pété les plombs sur le terrain avec son club du Sao Paulo RS, en championnat régional du Brésil : le joueur, mécontent d'une décision de l'arbitre, a violemment agressé ce dernier, le poussant au sol et lui donnant des coups de pied dans la tête. La rencontre entre Sao Paulo et Guarani a été interrompue à la 59e minute, le joueur a été emmené par la police et son contrat a immédiatement été rompu par son club.

L'arbitre avait perdu connaissance et a été emmené à l'hôpital, dont il est sorti "en bonne santé". William Ribeiro sera poursuivi pour "tentative d'homicide".