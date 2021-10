Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi furieux contre Andy Delort

L'attaquant de l'OGC Nice a préféré refuser de rejoindre la sélection algérienne pour s'imposer dans son nouveau club. Une décision qui passe mal pour Djamel Belmadi.

L'Algérie prépare la suite de sa campagne de qualification pour le Mondial 2022 dans un climat pour le moins électrique. En conférence de presse, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a déclaré que son joueur Andy Delort avait refusé sa sélection pour privilégier son nouveau club, l'OGC Nice.

Pour Belmadi, ça ne passe pas : "Il m'a envoyé un message dans lequel il dit vouloir privilégier son club en mettant de côté sa carrière internationale pendant un an. J'ai eu une discussion houleuse avec lui et j'ai également contacté le directeur sportif de l'OGC Nice qui souhaitait que ses joueurs africains ne participent pas à la CAN (ndlr : prévue en janvier)."

Dans L'Equipe, Delort a tenu à réagir : "C'est le fruit d'une longue réflexion dont j'ai pu faire part au sélectionneur lors d'une discussion entre hommes. Je ne rentrerai pas dans les détails car c'est une discussion privée. [...] C'est un choix important pour moi cette saison, mais je ne prends pas ma retraite internationale."

Ambiance chez les Fennecs...