Luis Suarez a expliqué sa célébration et nié la référence suggérée

Luis Suarez a effectué une célébration qu'on a pensé en rapport avec Ronald Koeman lorsqu'il a marqué face à Barcelone. L'Uruguayen a nié.

On est en droit de ne pas le croire, mais Luis Suarez (34 ans) n'aurait apparemment pas voulu faire référence, après son but face au Barça, à Ronald Koeman. L'Uruguayen avait mimé un coup de téléphone, qui aurait évoqué le fait que l'entraîneur néerlandais lui avait signifié par téléphone et pas en face qu'il ne faisait pas partie de ses plans.

"Non, non, je n'ai pas fait de référence à Ronald Koeman, c'était une blague avec mes enfants, j'avais prévu de le faire", affirme Suarez. "C'était pour dire aux gens qui avaient mon numéro de téléphone que je n'en avais pas changé, que c'était toujours le même". Bien sûr ...