Qualifications Mondial 2022 : Smail Prevljak (Eupen) signe un doublé avec la Bosnie-Herzégovine

Les éliminatoires de la Coupe du monde se poursuivent dans la zone Europe

Au sein du groupe D, la Bosnie-Herzégovine (4e, 3 points) affrontait le Kazakhstan (5e, 3 points) avant d'affronter la Finlande (3e, 5 points) et l'Ukraine (2e, 5 points). Les Bosniens se sont imposés 2-0 grâce à un doublé du joueur d'Eupen Smail Prevljak (25e et 66e). Le doublé du Panda permet à la Bosnie-Herzégovine de passer à la deuxième place à six points de la France.

Dans le même temps, un match avait lieu dans le groupe C. La Bulgarie affrontait la Lituanie à Vilnius. Iliev manquait un penalty (14e) et les locaux marquaient dans la foulée (18e). Les visiteurs reviendront au score via Despodov (64e), mais un doublé de Cernych (82e et 84e) a permis à la Lituanie de s'imposer 3-1. La Bulgarie chute et laisse échapper ses dernières chances de qualification alors que la Lituanie marque ses premiers points.