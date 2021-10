Rafael Yuste s'exprime sur la volonté de conserver Koeman

Menacé avant la trêve internationale, Ronald Koeman devrait finalement disposer d'un baroud d'honneur. Rafael Yuste, le vice-président, explique ce choix.

Après un début de saison très compliqué, autant en championnat qu'en Ligue des Champions, Ronald Koeman est sur un siège très éjectable en Catalogne. Dans un long entretien accordé à Mundo Deportivo, Rafael Yuste, le vice-président Blaugrana, explique pourquoi le technicien néerlandais a été maintenu.

"Il continue en raison d'un principe de base, celui de croire en la personne qui est là depuis notre arrivée, de croire en ce que Koeman nous dit, qui est celui qui gère le quotidien de l'équipe, avec Alemany et moi-même. Nous écoutons les messages que Ronald nous donne sur l'état de l'équipe, sa situation, et sur la base de ce qu'il nous dit, les dirigeants nous conseillent pour prendre les meilleures décisions."

© photonews

Malgré un début de saison cauchemardesque, Rafael Yuste reste confiant quant à la capacité du Barca de revenir au devant de la scène: "Je pense que nous allons obtenir de bons résultats. Si j'allais au match de Valence, du Dynamo et de Madrid en pensant que nous n'allons pas les gagner, ce que je ferais serait de partager de la négativité, non seulement sur Koeman mais sur l'ensemble de l'équipe et du club. Donc, si nous croyons tous que ça va bien se passer, ça va bien se passer"

"Je connais parfaitement le président et c'est une personne extrêmement intuitive, qui a cette pointe de sensibilité et dans une relation, vous sentez quand une personne manque de motivation pour une raison quelconque. Ronald, évidemment, en écoutant le fameux environnement dont Joan parlait, était comme ça et le président l'a approché, lui a parlé et Ronald s'est ouvert beaucoup plus que les autres semaines, où d'autres personnes étaient impliquées dans cette relation. Et de ces conversations, le président est sorti convaincu que Ronald est la personne à qui nous devons continuer à donner cette confiance."

Nous verrons dès les prochaines rencontres si la direction Blaugrana a fait le bon choix.