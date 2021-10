Tottenham touché par le coronavirus : "Après une trêve internationale, il y a toujours des problèmes"

De retour de leurs sélections, deux joueurs des Spurs ont été testés positifs au coronavirus.

Casse-tête en vue pour Nuno Espirito Santo. Tous ses joueurs sont de retour de leurs obligations internationales, cependant la presse locale comme The Guardian annonce que deux d'entre-eux ont été testés positifs au Covid-19, sans préciser lesquels.

Les deux joueurs concernés se sont entraînés avec l'équipe jeudi et doivent désormais passer dix jours en quarantaine. Ils manqueront les matchs contre Newcastle United, Vitesse et West Ham United.

Nuno Espírito Santo cherche désormais une solution : "Après une trêve internationale, il y a toujours des problèmes", a déclaré Nuno dans des propos relatés par The Guardian. "Nous avons des problèmes mais je ne donnerai pas détails avant la rencontre. Si je le pouvais, je miserais sur le même onze que contre Aston Villa, mais cela ne sera pas possible."

L'ancien entraineur de Leander Dendoncker : "Ce que nous voulons quand les joueurs partent en équipe nationale, c'est qu'ils reviennent en bonne santé. Nous savons que cela devient plus difficile pour eux à cause du calendrier et des exigences des clubs et de l'équipe nationale qui sont vraiment, vraiment élevées. Il faut faire quelque chose pour que les joueurs ne passent pas autant de temps loin de leurs clubs."