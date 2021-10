Jemerson : "La vie est faite de hauts et de bas"

Champion de France avec Monaco en 2017, le Brésilien a progressivement perdu son bon niveau par la suite. Rentré au pays en 2020, il vient de rejoindre librement Metz il y a un peu plus d'une semaine.

Alors que Jemerson pourrait faire ses débuts contre Rennes ce dimanche (29 ans), le Brésilien est revenu sur la fin de son aventure du côté de Monaco.

"La vie est faite de hauts et de bas. Et la carrière d’un joueur, encore plus. C’est difficile de rester à un niveau stable. Je dirais que je suis un homme différent aujourd’hui, je profite mieux de l’instant présent. Je ne suis pas du genre à penser au passé, à me demander ce qu’il se serait passé si j’étais allé ici ou là", a confié le défenseur central dans des propos relayés par L'Équipe. "Les mois qui ont suivi le titre ? Bien sûr, on peut toujours faire mieux. Mais je sais qu’on ne peut pas revenir dessus. C’est très difficile à expliquer. On a tous été moins bons après le titre. C’est arrivé, c’est la vie, tout un environnement, aussi. Mais aujourd’hui, ma préoccupation, c’est Metz", a conclu le Brésilien.