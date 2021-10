L'ancien trudonnaire Tomiyasu récompensé à Arsenal

Titulaire depuis le 11 septembre dernier, Takehiro Tomiyasu (22 ans) est invaincu avec les Gunners : depuis son arrivée dans le onze de base de Mikel Arteta, les Gunners ont enchaîné trois victoires et un match nul, n'encaissant qu'un seul but en 4 rencontres. De quoi valoir au Japonais le trophée de joueur du mois à Arsenal.

