Romelu Lukaku était fatigué: "Mais je ne regrette pas, c'est un accident"

Thomas Tuchel s'est exprimé à propos de la blessure de Romelu Lukaku.

Malgré la victoire face à Malmö (4-0) en Ligue des Champions mercredi, Chelsea a passé une soirée difficile avec les blessures des attaquants Romelu Lukaku (28 ans, 3 matchs et 1 but en LdC cette saison) et Timo Werner. Alors que l'entraîneur des Blues Thomas Tuchel s'attend à se passer des services des deux hommes pendant "un moment", le technicien allemand n'a pas regretté la titularisation du Belge, qu'il trouvait pourtant "fatigué".

"Si j'avais su avant, je ne l'aurais pas fait. Mais vous ne pouvez pas le savoir avant, il était nécessaire qu'il soit sur le terrain et il a commencé très fort. J'ai parlé avec lui de la situation, je pense qu'il montre un peu de fatigue mentale. Je crois que c'est aussi normal, mais il reste notre numéro neuf et notre référence en attaque. Il ne s'agit pas d'une blessure musculaire ou d'une fatigue physique. Il a un peu trop joué, c'est mon opinion et peut-être que je n'ai pas raison. Mais c'était le moment de lui donner confiance et de le laisser jouer. Je ne le regrette pas, cela peut arriver. C'était de la malchance", a soufflé l'ancien coach du Paris Saint-Germain devant les médias.