Besiktas et Michy Batshuayi battent Galatasaray, Toby Alderweireld et Al Duhail s'imposent

Deux Diables Rouges évoluaient ce lundi soir en championnat.

Ce lundi, Besiktas, avec Michy Batshuayi (titulaire), a battu Galatasaray 2-1 dans le choc de la 10e journée du championnat de Turquie. Après le but d'ouverture d'Alexandru Cicaldau (35e) pour le Gala, les Aigles Noirs ont renversé la situation grâce à un doublé de l'ancien joueur de Zulte Waregem Cyle Larin (39e et 64e). Galatasaray héritait d'un penalty en fin de rencontre, mais Ersin Destanoglu repoussait la tentative de Mostafa Mohamed (81e).

Besiktas (20 points) partage la deuxième place du classement avec Hatayspor, à 4 longueurs de Trabzonspor. Galatasaray (17 points) est huitième.

Au Qatar, Toby Alderweireld s'impose avec son club

Toby Alderweireld et Al Duhail se sont imposés 0-1 sur la pelouse d'Al Shamal, lundi, lors de la 7e journée du championnat du Qatar. Titulaire d'entrée de jeu, le Diable Rouge a joué tout le match. Michael Olunga a inscrit l'unique but de la rencontre à la 55e minute. Quelques minutes plus tôt (48e), Junior Edmilson (ex-Standard) avait été exclu pour Al Duhail après avoir reçu une deuxième jaune.

Au classement, Al Duhail (18 points) est co-leader avec Al Sadd. Al Shamal (4 points) est lanterne rouge.