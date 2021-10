Drazen Brncic : "Nous voulions retrouver cette première place"

Ce dimanche après-midi à Rocourt, le RFC Liège s'est imposé contre Heist (2-0) lors de la septième journée de Nationale 1.

Le FC Liège s'est imposé face à Heist grâce à un doublé de Perbet. Le buteur liégeois a ouvert le score sur penalty (30e) avant de faire le break deux minutes plus tard en déviant une puissante frappe de Reuten (32e). "Une victoire méritée. Nous sommes parvenus à marquer deux buts et nous avons gardé le zéro. Nous avons suivi les consignes. Nous n'avons pas donné beaucoup d'espaces et nous avons été vigilants lors des pertes de balle", a confié Drazen Brncic à l'issue de la rencontre.

Le matricule 4 a retrouvé son siège de leader en Nationale 1 grâce à sa victoire. "Nous avons répondu présents mentalement par rapport au classement et aux résultats des autres équipes ce week-end. Nous voulions retrouver cette première place et mes troupes ont faim. Nous avons su répondre mentalement et nous regardons le classement droit dans les yeux. Les joueurs ne jouent pas seulement pour les quatre premières places, ils veulent toujours plus, dans une série très serrée", a expliqué le coach des Sang et Marine avant d'évoquer le round d'observation qui a duré quasiment une demi-heure. "Mes joueurs ont commencé avec beaucoup d'envie, mais ont été patients avec la circulation du ballon pour ne pas s'égarer et offrir des reconversions. Il y a encore des déchets techniques à corriger, il faut plus de justesse tecnique" a conclu l'ancien joueur de l'AC Milan.