🎥 Inoxydable ! À 43 ans, Buffon arrête un penalty et lance la victoire de Parme

Gianluigi Buffon le disait rĂ©cemment : Ă 43 ans, il estime toujours faire partie des meilleurs. Son arrĂȘt sur penalty a permis Ă Parme, Cobbaut et Busi de l'emporter.

Parme aurait pu se retrouver mené sur la pelouse de Cittadella dès la 12e minute, mais Gianluigi Buffon en a décidé autrement, et l'équipe de Cobbaut (titulaire) et Busi (monté au jeu à la 87e) a ensuite marqué. Un second penalty trouvera le chemin des filets en fin de match, mais Parme avait alors doublé la mise. L'équipe de Buffon est 13e de Serie B.