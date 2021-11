Kevin de Bruyne pourrait être laissé au repos face au Club de Bruges

Kevin De Bruyne a dû sortir à l'heure de jeu lors de la défaite contre Crystal Palace, pas vraiment dans son match et remplacé par Pep Guardiola. Le Diable Rouge aurait-il besoin de repos ?

Kevin De Bruyne a été pointé du doigt pour son match décevant, et Pep Guardiola l'a défendu : "Tout ce que nous faisons ces dernières saisons, c'est grâce à un joueur comme lui. C'est un joueur très important et une personne fantastique. Il essaie de s'améliorer chaque jour", affirme l'Espagnol. "Quand nous nous sommes retrouvés à 10 contre 11, nous avons tenté de le mettre sur l'aile et il y a fait de son mieux pour servir les attaquants, mais nous avons finalement opté pour Cancelo".

"Le niveau de notre équipe est individuellement et collectivement très élevé et nous savons qu'il est difficile de rester à haut niveau, il y a des hauts et des bas, des moments de qualité et des moments plus difficiles, et Kevin sait comment ça marche", ajoute ensuite Guardiola. Dans le creux, KDB pourrait-il donc être mis au repos en semaine contre Bruges ? "Je prendrai cette décision en fonction des informations dont je dispose. Il a beaucoup donné et veut toujours bien faire, ce ne sera un problème que lorsqu'il abandonnera. Ce n'est pas le cas, pour aucun de mes joueurs".