Le meilleur dribbleur de D1A joue ... au Cercle, un Standardman dans le top 3

L'Observatoire Européen du Football a publié sa lettre hebdomadaire, qui concerne cette fois les dribbleurs.

Le CIES (Observatoire Européen du Football) a ainsi publié un classement via le "dribble index", calculé en fonction du nombre de dribbles réussis par 100 minutes de jeu et prenant en compte les joueurs ayant tenté au moins 40 dribbles en championnat cette saison. À ce classement, qui prend en compte 33 ligues au total (dont la D1 belge), Adama Traoré, ailier de Wolverhampton, est le grand vainqueur avec un "dribble index" de 11,24. L'Espagnol a un pourcentage de réussite de 78,9% et tente un dribble toutes les 7,01 minutes. Il est largement devant son plus proche poursuivant, Nahuel Lujan (Universidad de Chile), qui présente un dribble index de 9,68.

Pas beaucoup de Belges dans les grands championnats

Dans les grands championnats européens, la Belgique est très peu représentée. Traoré mène la danse en Premier League, suivi loin derrière par Allan Saint-Maximin (7,02), Lucas Moura (4,51) et l'ancien Standardman Moussa Djenepo (4,13). En Liga, le meilleur dribbleur est le concurrent d'Eden Hazard, Vinicius Junior (5,26, 50% de dribbles réussis) ; il faut descendre à la 10e place pour trouver Yannick Carrasco (3,24, 52,3% de dribbles réussis, un dribble tenté toutes les 16 minutes).

En Italie, on retrouve un Belge également : loin derrière le leader Rafael Leao (7,10 de dribble index), on retrouve son équipier Alexis Saelemaekers à la 7e position parmi les dribbleurs de Serie A. Le Diable Rouge présente un DI de 4,20 avec 68,3% de dribbles réussis et en tente un toutes les 16 minutes.

Alphonso Davies (6,14 de dribble index) est le meilleur dribbleur de Bundesliga, avec 65,6% de dribbles réussis pour un dribble tenté toutes les 10 minutes, et devance son équipier Leroy Sané (4,30 de DI). En Ligue 1, Kamaldeen Sulemana, sensation de Rennes cette saison, mène la danse avec 6,44 de dribble index, et devance Neymar (6,28). Notons que la blessure de Jérémy Doku l'empêche d'avoir effectué suffisamment de dribbles pour être pris en compte.

Et en Belgique ? Surprise !

Le classement belge en surprendra plus d'un : le meilleur dribbleur de Jupiler Pro League est Rabbi Matondo, ailier du Cercle de Bruges, qui présente un dribble index de 6,54 pour un pourcentage de réussite de 50% et un dribble toutes les 7min39. Il devance Musa Al-Tamari d'OHL (6,17) et Selim Amallah du Standard (5,40). Le reste du top 5 est composé de Konan N'dri (Eupen) et Loïc Lapoussin (Union). Christian Brüls, lui, est le surprenant ... meilleur belge du classement du CIES avec un dribble index de 5,18, meilleur que Carrasco et Saelemaekers. Il est 6e de D1A. Brüls présente également un excellent pourcentage de dribbles réussis, à savoir 70,9%, le plus haut taux du championnat.