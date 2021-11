Allegri veut retrouver les bases: "Nous devons travailler et nous taire"

Avant de jouer en Ligue des champions, Allegri est revenu sur la mauvaise passe de la Vieille Dame.

Battue en moins d'une semaine par Sassuolo (1-2) et le Hellas (2-1), la Juventus a peut-être déjà dit adieu à la Serie A après 11 journées. Un démarrage catastrophique pour la Vieille Dame, 9e et reléguée à 16 points de Naples et du Milan AC, qui inquiète forcément Massimiliano Allegri.

"En cinq jours, nous avons gâché un mois et demi de travail. On ne peut que travailler et se taire. Celui qui perd a toujours tort. Nous devons avoir le sens des responsabilités, a souligné le manager turinois dans des propos repris par La Gazzetta dello Sport. Je me sens comme un entraîneur et non un parapluie, c'est un défi que j'ai accepté pour aider le club à gagner à nouveau. Ce n'est pas facile et cela ne peut pas être fait en un jour. En championnat ça ne va pas bien, il y a cinq jours, tout était différent, il faut faire un pas à la fois."