Blackburn et Kaminski en prennent sept face à Mitrovic et Kebano

Dure soirée en Championship pour Thomas Kaminski, qui a dû aller chercher le ballon sept fois au fond de ses filets face à Fulham.

Alors que tous les regards étaient tournés vers la Ligue des Champions, la Championship se tenait également ce mercredi et les Blackburn Rovers de Thomas Kaminski recevaient Fulham, deuxième du championnat. Pour une véritable gifle à domicile : Blackburn a perdu 0-7, les vieilles connaissances Kebano et Mitrovic faisant 0-1 et 0-2 avant que les Rovers se retrouvent rapidement à dix suite à l'expulsion de Van Hecke à la 30e.

En seconde période, Mitrovic sera à l'assist sur le 0-3 et le 0-4 signés Wilson, avant que Neeskens Kebano inscrive le 0-5 et offre le 0-6 à Muniz, qui fera ensuite 0-7 également. Une véritable raclée pour Blackburn, 12e de Championship.