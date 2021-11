Ole Gunnar Solskjaer réagit après la défaite contre Manchester City

Battus à Leicester (4-2), humiliés à domicile contre Liverpool (0-5) et en grande difficulté durant leur double confrontation contre l'Atalanta (3-2 et 2-2) en Ligue des Champions, les Red Devils sont une nouvelle fois tombés à Old Trafford, à l'occasion du derby contre Manchester City.

Après une nouvelle défaite à Old Trafford dans le derby mancunien contre Manchester City (0-2), Ole Gunnar Solskjaer a estimé que les Red Devils étaient clairement dans une mauvaise passe depuis quelques semaines. "Nous ne nous faisons toujours pas confiance avec le ballon. Nous ne passons toujours pas le ballon aussi bien qu'ils (les joueurs) peuvent le faire, je le sais, et nous ne trouvons pas les automatismes. Parfois, c'est aussi l'équipe contre laquelle on joue, ils ont très bien pressé et nous ont rendu la tâche difficile", a expliqué le coach des Red Devils au micro de Sky Sports, après la rencontre. "Ils ont bien joué, ils ne vous donnent pas l'occasion de gagner le ballon sur eux, alors félicitations à eux, mais nous devons élever nos standards."

Pour autant, le technicien norvégien assure qu'il est encore l'homme de la situation. "C'est très difficile de parler maintenant. Nous avons mal commencé le match, David (De Gea) nous a gardé dans le match et ils ont marqué un but qu'ils marquent toujours. Cela ne devrait pas arriver. (...) Pour le moment, nous sommes loin des meilleures équipes. Les exigences envers moi et les joueurs vont être élevées et nous devons revenir à ce à quoi nous avons commencé à ressembler. Nous avons les joueurs pour le faire. Depuis le dernier match que nous avons joué ici, la période a été compliquée. Nous devons être bien mieux placés. Je ne peux pas me regarder et dire que c'est la façon dont je veux que Manchester United joue. Non, je ne pense pas que je sois en danger. J'ai une bonne communication avec le club tout le temps, ce qui est franc et honnête. Je travaille pour Man United, je veux le meilleur pour Man United. Tant que je suis ici, je veux améliorer cela", a conclu Ole Gunnar Solskjaer.