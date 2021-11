Trossard buteur avec Brighton, Meunier passeur avec Dortmund

Plusieurs belges évoluant à l'étranger jouaient ce samedi soir.

Brighton-Newcastle 1-1

Leandro Trossard a ouvert la marque sur penalty (24e), 1-0. Newcastle égalisera peu après l'heure de jeu (66e), 1-1. Les Seagulls occupent la sixième place tandis que les Magpies restent cantonnés à la dix-neuvième place.

RB Leipzig-Borussia Dortmund 2-1

La 11e journée de Bundesliga offrait une duel fort intéressant entre le RB Leipzig (8e) et le Borussia Dortmund (2e) qui alignaient Thomas Meunier et Thorgan Hazard. Les hommes de Jesse Marsch mettaient leur jeu en place et dominaient logiquement. Cela menait à l'ouverture du score de Christopher Nkunku suite à une sublime passe en profondeur de Josko Gvardiol (29e), 1-0. Dominant largement son sujet, Leipzig revenait en tête aux vestiaires.

À la reprise, le Borussia Dortmund surprenait son adversaire. Bien trouvé par Thomas Meunier, Marco Reus remettait les deux équipes à égalité (52e), 1-1. Les locaux reprendront les commandes de la rencontre. Christopher Nkunku servira au second poteau Yussuf Poulsen qui s'arrachera afin de marquer (68e), 2-1. Le score ne bougera pas. Leipzig est désormais cinquième, le Borussia Dortmund reste à quatre points du Bayern Munich.