Le Real va prolonger son plus grand espoir en fin de saison

Ses très belles prestations poussent le Real à augmenter son offre de prolongation.

Vinicius Jr réalise un excellent début de saison avec le Real Madrid. Le jeune brésilien, recruté pour 45M€ en 2018, compte neuf buts et sept passes décisives en quinze rencontres cette saison.

"Le contrat que j'ai encore est celui que j'ai eu à l'âge de 16 ans. Peu importe le moment du renouvellement, le montant de mon salaire ou de ma prime, ce qui compte, c'est la satisfaction d'être dans la meilleure équipe du monde" expliquait cette semaine Vinicius à TNT Sport.

Selon ABC, le nouveau contrat du brésilien devrait courir jusqu'en 2028, soit une prolongation de trois ans, assorti d'une clause libératoire d'un milliard d'euros. Actuellement rémunéré 3.5M€ par an, Vinicius devrait rejoindre le deuxième échelon des salaires du club qui débute à 5.5M€, auxuquels il faudra ajouter les bonus. Vinicius se situera donc juste derrière les gros salaires du club que sont Benzema et Modric (10M€ par an) ainsi que Bale et Hazard (15M€ par an).