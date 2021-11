Sergio Ramos, enfin le bout du tunnel ?

Sergio Ramos va-t-il enfin pouvoir faire ses débuts pour le PSG dans les semaines à venir ?

La saga Sergio Ramos n'en finit plus. Le défenseur central de 35 ans faisait partie des recrues tapageuses de l'été dernier au PSG, mais une blessure l'a tenu éloigné des terrains depuis sa signature, et des rumeurs préoccupantes faisaient état d'une situation plus compliquée que prévu pour l'ancien capitaine du Real Madrid, dont la date de retour ne cessait d'être repoussée.

Cette fois, ce serait la bonne : selon le journal Le Parisien, Sergio Ramos a fait son apparition à l'entraînement collectif du PSG cette semaine, d'abord avec les jeunes de l'équipe et quelques joueurs n'ayant pas rejoint leur sélection. L'objectif est un retour sur les terrains pour fin novembre.