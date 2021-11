OFFICIEL: Steven Gerrard est de retour en Premier League

C'est bien Steven Gerrard qui débarque à Aston Villa. Si Roberto Martinez était aussi cité pour prendre les rênes des Villains, c'est bien l'ancien capitaine de Liverpool qui succède à Dean Smith, remercié le week-end dernier, après une défaite à Southampton.

Après avoir mené les Glasgow Rangers au titre de champion d'Ecosse, avec un impressionnant bilan de 32 victoires, six nuls et zéro défaite l'an dernier, Steven Gerrard va donc entamer son premier défi en tant que T1 en Premier League.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣