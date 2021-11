Steven Gerrard de plus en plus proche de la Premier League

Six ans après son départ de Premier League, l'homme aux 710 apparitions sous la vareuse de Liverpool devrait retrouver l'Angleterre dès très bientôt.

Steven Gerrard serait en effet sur le point de s'engager avec Aston Villa. L'accord est très proche, et les Rangers serait déjà résignés à l'idée de perdre Gerrard et chercheraient déjà un remplaçant.

Stevie G aura donc la lourde tâche de maintenir Aston Villa dans l'élité anglaise. Les Villains sont actuellement 16e, deux points devant Burnley, première équipe reléguée à l'heure actuelle.

Aston Villa are preparing paperworks and contracts in order to confirm Steven Gerrard appointment as new head coach. Agreement now at final stages, Gerrard & board working on staff details 🟣🔵 #AVFC



