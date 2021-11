Arsène Wenger n'oublie pas son club de coeur : "Je suis reconnaissant car tous les managers n'ont pas cette chance"

La réponse du technicien français a été simple et claire lorsqu'il a été questionné sur son ancien club.

Arsène Wenger est indéniablement lié à Arsenal. Malgré son départ, le Français qui a marqué l'histoire du club, reste lui-même toujours positivement marqué par son passage chez les Gunners.

Lors d'une séance de questions-réponses à l'occasion de la première d'un documentaire retraçant sa carrière au club, Wenger n'a fait que confirmer son amour pour Arsenal : "Bien sûr que je porte toujours Arsenal dans mon coeur. Ma vie est rouge et blanche et le restera, d'autant plus que je n'entraine plus donc je n'ai pas d'autre engagement."

Wenger était arrivé en Premier League inconnu du grand public et moqué par certains médias. On connait la suite : "Pour ma part, c'est une véritable histoire d'amour qui ne s'arrêtera jamais. Je suis sorti de mon village et j'ai passé 10 ans au plus haut niveau en France, après je suis parti au Japon, ce qui était un risque total pour ma carrière. Puis je suis arrivé en Angleterre à l'âge de 47 ans et j'y suis resté jusqu'à mes 69 ans. J'ai donné à ce club les meilleures années de ma carrière et je suis heureux de l'avoir fait", poursuit l'Alsacien.

Aujourd'hui, le Français se dit fier de ce qu'il a laissé derrière lui : "J'ai dit à plusieurs reprises que j'avais plusieurs occasions de partir et je ne l'ai jamais fait, parce que je sentais que je pouvais travailler dans ce club et générer des valeurs qui resteront après mon départ. Aujourd'hui, je peux regarder ce que j'ai fait, et je suis heureux. Je suis reconnaissant envers Arsenal car j'ai pu faire mon travail comme je voulais, bien sûr avec des hauts et des bas. Je suis reconnaissant car tous les managers n'ont pas cette chance."