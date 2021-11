Thorgan Hazard (enfin) de retour avec les Diables: "Je me sens beaucoup mieux"

Un début de saison compliqué par des pépins physiques et deux rassemblements manqués: Thorgan Hazard retrouve les Diables Rouges avec lesquels il n'a plus joué depuis l'Euro.

Homme fort des Diables durant l'Euro, Thorgan Hazard avait démarré sa saison sur les mêmes bases avec le Borussia Dortmund, en inscrivant son premier but, dès le premier match de championnat. Mais il a ensuite très vite déchanté.

"On est tous là pour finir le travail"

Touché à la cheville, le Diable Rouge a vécu six semaines difficiles, avant de petit à petit retrouver la forme. Privé du triptyque de septembre, puis du Final Four de la Ligue des Nations, le Brainois retrouve les Diables Rouges pour la première fois depuis l'Euro. Un rassemblement qu'il aborde avec envie. "Je suis dans un excellent état d'esprit, on est tous là pour finir le travail et se qualifier."

Mais Thorgan Hazard aborde aussi cette trêve internationale en confiance et reboosté par les buts inscrits avec le Borussia ces dernières semaines. "J'ai eu quelques soucis en début de saison, je me suis blessé dès le premier match et j'ai traîné ça pendant six semaines, mais je me sens beaucoup mieux", confirme-t-il.

"Je sens que je reviens bien"

Marco Rose, le T1 du Borussia, a d'ailleurs pris soin de ne pas précipiter le retour aux affaires de Thorgan Hazard. "Je suis revenu dans l'équipe petit à petit, je n'ai pas joué les matchs directement et ça m'a fait du bien. C'était mieux d'y aller en douceur. Maintenant, j'ai des minutes dans les jambes et je sens que je reviens bien."

Les rencontres contre l'Estonie et au Pays de Galles seront donc l'occasion pour Thorgan Hazard de confirmer son retour en forme. Et de retrouver les sensations qui lui avaient permis de briller lors de l'Euro, l'été dernier? Début de réponse samedi soir.