Wout Faes: "Peut-être que les arbitres m'aiment plus"

Destiné à devenir Diable Rouge très jeune, Wout Faes a dû attendre son passage au KV Ostende pour éclater aux yeux du grand public. Maintenant, le défenseur est indiscutable à Reims, et a su gommer son principal défaut.

Faes a toujours été un peu exubérant. Lors de sa première saison à Reims, il a récolté 12 cartons jaunes et un rouge. Cette saison le compteur n'est qu'à une carte jaune. « J'ai dû m'habituer au championnat de France. Ces cartons étaient un point de travail, mais maintenant, peut-être que les arbitres m'apprécient davantage", a-t-il déclaré en riant lors de sa conférence de presse hier.

"Non, je tacle moins et bouge plus. Ça aide. Notre entraîneur me demande aussi d'être un leader. Le championnat de France n'est pas diffusé en Belgique et est sous-estimé. Je suis devenu beaucoup plus régulier."