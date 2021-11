Les détails du contrat de Dani Alvès ont été révélés

De retour au FC Barcelone, Dani Alvès vient pour le plaisir... et peut-être pour plus qu'un an.

Plus de cinq ans après son départ, Dani Alves (38 ans) retourne au FC Barcelone. Vendredi soir, le latéral droit brésilien s'est engagé avec le club catalan jusqu'à la fin de la saison. Face aux difficultés économiques du Barça, l'Auriverde a consenti à de gros efforts sur le plan financier pour revenir en Catalogne. Le quotidien AS affirme qu'il a accepté de venir "presque gratuitement". Une information confirmée par le journaliste Gerard Romero qui précise que le salaire de l'international brésilien dépendra de ses performances sur le terrain. A noter que le contrat comporte une clause pour une prolongation d'un an, soit jusqu'en juin 2023.