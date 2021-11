Mancini ne panique pas: "On sait qu'on doit marquer le plus de buts possible"

L'Italie n'a pas su s'imposer contre la Suisse et reste dans une situation compliquée puisqu'une victoire pourrait ne pas suffire pour se qualifier pour le Qatar.

Tenue en échec par la Suisse (1-1) vendredi soir, l'Italie n'est toujours pas certaine de disputer la prochaine Coupe du monde. En tête du groupe C avec 15 points, le champion d'Europe devance la Nati seulement à la différence de buts. Ce qui signifie que si les Suisses comblent leur retard de deux buts lundi contre la Bulgarie, pendant que les Italiens affronteront l'Irlande du Nord, la Nazionale devra passer par les barrages.

"On doit essayer de gagner et ensuite espérer que la Bulgarie fasse un bon match en Suisse. On devra jouer notre match, le gagner et marquer le plus de buts possible. Au Mondial, on va y aller, j'en suis persuadé", a assuré le sélectionneur italien Roberto Mancini.

Un barrage réveillerait les mauvais souvenirs de 2017, lorsque la Suède avait privé l'Italie du Mondial 2018.