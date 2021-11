Une surprise défensive dans la compo de Roberto Martinez

Roberto Martinez a choisi de faire jouer Castagne a une place inhabituelle pour lui en sélection.

On le sait, les Diables Rouges doivent se passer de Vermaelen, Lukaku ou encore Alderweireld. En défense, Roberto Martinez a décidé de placer Castagne en central droit. Boyata est donc sur le banc, tout comme Arthur Theate. Faes n'est pas dans la sélection.

Au milieu, on retrouve Witsel et Vanaken, avec Carrasco et Meunier sur les côtés. Enfin, Eden Hazard et Kevin De Bruyne devront alimenter Christian Benteke.

Voici la compo des Diables: