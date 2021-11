Le programme du jour: jour de finale pour la Croatie, l'Espagne et le Portugal

La Seleçao et la Roja peuvent se contenter d'un partage, pas la Croatie.

C'est parti pour la dernière journée des éliminatoires européens pour le Mondial et le programme sera costaud dès ce dimanche. L'Espagne et le Portugal doivent notamment valider leur ticket pour le Qatar.

La Roja affronte la Suède de Zlatan Ibrahimovic et un partage lui suffira pour assurer la première place du groupe. Même constat pour le Portugal: CR7 et ses équipiers seront qualifiés pour le Mondial s'ils ne perdent pas contre la Serbie. En cas de défaite, en revanche, l'Espagne et le Portugal devront passer par les barrages.

La situation est plus complexe en revanche pour la Croatie. Deuxièmes de leur groupe derrière la Russie, les finalistes du Mondial 2018 doivent s'imposer contre la Russie pour éviter les barrages. Première nation à avoir assuré sa qualification sur le terrain pour le rendez-vous qatarie, l'Allemagne se déplacera pour l'honneur en Arménie.