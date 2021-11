Un entraîneur de Ligue 1 déteste José Mourinho

José Mourinho n'a jamais fait l'unanimité, et cela n'est pas prêt de changer

Adepte d'une philosophie offensive, Peter Bosz apprécie la méthode de son homologue marseillais Jorge Sampaoli. En revanche, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a beaucoup moins d'estime pour le style de José Mourinho.

"Sampaoli, par exemple, j'adore, c'est vraiment spécial ce qu'il propose, a confié le Néerlandais à So Foot "Mourinho, je déteste, mais c'est sa façon de jouer, ça marche et il a remporté beaucoup de titres avec ses idées. Bielsa porte surtout ce côté extrême de Cruyff. Moi, j'essaye d'être réaliste. Ce n'est pas une stratégie kamikaze, du style, 'allez tous devant et après on verra'."

Dans cet entretien, Bosz a également évoqué le jeu de l'équipe de France sous Didier Deschamps. "Je préfère celui de l'Espagne. Mais la France a remporté la Ligue des Nations, elle est championne du monde en titre, donc là-dessus, on ne peut rien dire", a reconnu le coach rhodanien.