Eden Hazard, Thibaut Courtois et deux autres absents à l'entraînement des Diables

Quatre absents à la veille d'affronter le Pays de Galles.

Les Diables Rouges se sont entraînés une dernière fois, à Tubize, ce matin, avant de prendre la direction de Cardiff. Sans surprise, Thibaut Courtois n'était pas de la partie. Roberto Martinez avait laissé entendre qu'il ne participerait pas à la rencontre de mardi, cela se confirme.

Reste à voir qui prendra place entre les perches? Simon Mignolet n'a pas non plus participé à la séance de ce lundi. Eden Hazard et Jason Denayer ont également manqué l'entraînement.