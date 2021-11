Des voix s'élèvent pour le départ de Fernando Santos, un coach bien connu est prêt dans l'ombre

Et si la tête de Santos était déjà tombée dans les coulisses de la fédération portugaise?

Battu à domicile par la Serbie (1-2) dimanche, lors de la dernière journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, le Portugal jouera les barrages, et Fernando Santos sa place sur le banc de la sélection. À condition que le technicien vainqueur de l'Euro 2016 ne prenne pas la porte avant, lui qui n'arrive désespérément pas à produire un jeu digne de ce nom, malgré un effectif de grande qualité. Car selon les informations du quotidien portugais Record, la Fédération songe d'ores et déjà à la remplacer, et un nom bien connu en Ligue 1 fait partie de la short list : André Villas-Boas, au chômage depuis son départ de l'Olympique de Marseille en février dernier.

L'ancien coach de Porto ou Tottenham, qui n'a jamais caché son intention d'entraîner un jour une sélection nationale, avait aussi déclaré vouloir "finir sa carrière sur une Coupe du monde" lors d'une interview accordée au quotidien portugais A Bola en mai.