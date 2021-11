Droits de l'homme au Qatar : le Danemark annonce ses actions de sensibilisation pour le Mondial

La fédération danoise annonce la poursuite de ses actions pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme, autour des constructions de stades au Qatar.

La décision en 2010 de choisir le Qatar pour organiser le prochain Mondial, avait donné lieu à beaucoup de critiques.

Encore plus après la révélation des conditions de travail, du traitement et des conditions de vie de nombreux migrants qui travaillent à la construction des stades et des infrastructures liées à l'événement.

Qualifié haut la main, le Danemark compte ainsi utiliser son exposition médiatique pour intensifier ses actions, destinées à sensibiliser et à dénoncer les atteintes aux droits des travailleurs au Qatar.

Des sponsors de l’équipe nationale du Danemark ont annoncé qu'ils mettront leurs espaces publicitaires à disposition, pour y diffuser des messages et des actions de sensibilisation pour les droits de l'homme, comme sur les équipements d’entraînement des joueurs.

"Nous avons toujours été critiques à l'égard de la Coupe du monde au Qatar. Nous voulons utiliser notre qualification et notre exposition pour intensifier notre critique", a déclaré le président de la Fédération danoise de football, Jakob Jensen.

La fédération a également décidé d'emmener la plus petite délégation possible au Qatar et n'assistera pas aux événements promotionnels.