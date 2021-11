Pavel Nedved: "Deux trophées sur quatre la saison dernière, si seulement c'était comme ça chaque année..."

Le vice-président de la Juventus est intervenu lors de la conférence de presse pour la présentation de "Tout ou rien", un documentaire retraçant la saison 2020-2021 de la Vieille Dame.

« Tant de victoires et tant de défaites, quelle année »

Le manager de la Juventus a souligné le chemin parcouru par l'équipe d'Andrea Pirlo : « Il n'est pas facile de décrire pleinement une saison de football pleine d'émotions. Il est agréable de montrer la relation entre la direction, le manager et l'équipe. Nous avons connu beaucoup de victoires mais aussi beaucoup de défaites , c'était vraiment sympa. Avec un coach recrue et Cristiano Ronaldo dans l'équipe."

"Deux trophées sur quatre? Si seulement c'était comme ça chaque année"

"Les gens se sont plus à critiquer notre saison, mais nous avons remporté la Coupe d'Italie et la Supercoupe d'Italie, soit deux trophées sur quatre. Si seulement c'était comme ça chaque année..."

"Pour l'avenir, nous avons un bon mélange entre jeunesse et expérience"

Sur le projet d'avenir de la Juventus, Nedved a souligné à quel point il faudra miser sur un bon mélange entre joueurs expérimentés et jeunes prodiges: "Nous avons gagné pendant de nombreuses années et il était temps de changer et de rajeunir l'effectif , avec un mélange de joueurs expérimentés comme Bonucci et Chiellini proches de jeunes comme Chiesa et De Ligt . À ce moment-là, nous essayions de construire le présent et l'avenir de ce club. Nous voulons continuer à être importants en Italie et en Europe. Je pense que le départ est bon pour continuer à gagner ».