Le Real Madrid à l'aube d'un mercato galactique "pour contrer les clubs-états"?

Florentino Perez souhaiterait frapper fort sur le marché des transferts.

Selon AS, Florentino Perez souhaiterait frapper très fort sur le marché des transferts afin de contrer les clubs-états qui vont "devenir de plus en plus influents." Pour ce faire, le président Real Madrid souhaite recruter des joueurs pour le long terme, des joueurs "qui vont rester pendant toute la prochaine décénnie." Perez souhaiterait donc constituer une attaque Mbappe - Haaland - Vinicius. Pour financer ces achats, le club pourrait vendre des joueurs tels que Jovic, Marcelo, Bale et Eden Hazard.

Avec cette attaque, le Real pourra-t-il concurrencer les autres ténors européens et remporter à nouveau la Ligue des Champions à court terme?