Chelsea : Thomas Tuchel ne veut pas du départ d'un de ses joueurs

Le tacticien allemand s'est exprimé quant au possible départ d'un de ses cadres.

Samedi, Chelsea s'est imposé sur le score de 0-3 face aux Foxes de Leicester. En défense, l'Allemand Antonio Rudiger était encore une fois présent et a joué les 90 minutes. Irréprochable depuis le début de la saison, celui qui comptabilise déjà près de 1000 minutes jouées cette saison est devenu une pièce maîtresse de l'effectif de Thomas Tuchel. Pourtant, il est possible que l'aventure du défenseur arrivé en provenance de l'AS Roma en 2017 touche bientôt à son terme. Son contrat arrive en effet à échéance en juin.

Pour Thomas Tuchel, pas de doute néanmoins, Rudiger doit rester et va rester. C'est ce qui en ressort de ses déclarations après le match de samedi :

"Tout le monde veut qu'il reste, c'est clair et il le sait."

"Il est pleinement engagé à Chelsea en ce moment et je suis absolument sûr qu'il ressent la confiance, le respect et l'amour du club et des spectateurs."