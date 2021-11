Bonne nouvelle et soulagement pour Divock Origi

Après Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard et Koen Casteels, Divock Origi ne sera pas le quatrième Diable Rouge positif au Covid-19 à son retour de sélection : le joueur de Liverpool, qui souffrait de légers symptômes et était absent face à Arsenal, a été testé négatif à deux reprises.

Origi est donc de retour à l'entraînement cette semaine. Il fera a priori partie du groupe qui affrontera Porto ce mercredi en Ligue des Champions.

Preparing for @FCPorto 👊



Watch the Reds train LIVE ahead of another #UCL encounter tomorrow night! 🔴 https://t.co/Aa77OJoob3